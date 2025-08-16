Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e rebate fake news Durante a festa de aniversário de Bruna Marquezine, realizada na noite de sexta-feira (15), o apresentador... Portal Pop Mais|Do R7 16/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e rebate fake news Portal Pop Mais

Durante a festa de aniversário de Bruna Marquezine, realizada na noite de sexta-feira (15), o apresentador João Silva falou com a imprensa e trouxe novidades sobre o quadro clínico de seu pai, Fausto Silva, que continua internado após passar por dois transplantes de órgãos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde de Faustão!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Gilberto Gil aparece abatido em vídeo para divulgar turnê e preocupa fãs; assista

Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

Defesa de Hytalo pede novo habeas corpus enquanto casal passa por audiência de custódia