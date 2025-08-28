Filho de Preta Gil compartilha decisão após falecimento da mãe
Francisco Gil, filho de Preta Gil, anunciou na terça-feira (26) que voltará a se apresentar ao...
Francisco Gil, filho de Preta Gil, anunciou na terça-feira (26) que voltará a se apresentar ao público, pouco mais de um mês após a morte da mãe. O artista compartilhou a novidade em suas redes sociais, celebrando a retomada da carreira após um período longe dos palcos.
