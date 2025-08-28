Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filho de Preta Gil compartilha decisão após falecimento da mãe

Francisco Gil, filho de Preta Gil, anunciou na terça-feira (26) que voltará a se apresentar ao...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Filho de Preta Gil compartilha decisão após falecimento da mãe Portal Pop Mais

Francisco Gil, filho de Preta Gil, anunciou na terça-feira (26) que voltará a se apresentar ao público, pouco mais de um mês após a morte da mãe. O artista compartilhou a novidade em suas redes sociais, celebrando a retomada da carreira após um período longe dos palcos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre o emocionante retorno de Francisco aos palcos.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.