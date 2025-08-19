Filho de princesa da Noruega é acusado de 32 crimes e pode pegar até 10 anos de prisão Promotores da Noruega anunciaram nesta segunda-feira (18/8) que Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h59 ) twitter

Promotores da Noruega anunciaram nesta segunda-feira (18/8) que Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa herdeira Mette-Marit e enteado do príncipe herdeiro Haakon, foi formalmente indiciado por 32 crimes, incluindo quatro estupros. As investigações, conduzidas pela polícia ao longo de um ano, resultaram em um processo que pode levar o norueguês de 28 anos a cumprir até 10 anos de prisão.

