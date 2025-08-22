Filho mais novo de Faustão chega acompanhado em festa com ex-bailarina 17 anos mais velha Rodrigo Silva, filho mais novo de Fausto Silva, o Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado da... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

filho faustao Portal Pop Mais

Rodrigo Silva, filho mais novo de Fausto Silva, o Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado da ex-bailarina Daia de Paula, de 34 anos, na festa promovida pelo irmão João Silva, em São Paulo, na noite de quinta-feira (21). O jovem tem 17 anos.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Lançamentos da semana: Pabllo Vittar, Doja Cat, Ivete Sangalo, Ludmilla, Matheus & Kauan, Grag Queen e Mais!

Justiça bloqueia R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos

Esposa de cantor sertanejo é investigada por suspeita de lavar dinheiro para o PCC