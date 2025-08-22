Logo R7.com
Filho mais novo de Faustão chega acompanhado em festa com ex-bailarina 17 anos mais velha

Rodrigo Silva, filho mais novo de Fausto Silva, o Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado da...

Portal Pop Mais|Do R7

Rodrigo Silva, filho mais novo de Fausto Silva, o Faustão, chamou atenção ao chegar acompanhado da ex-bailarina Daia de Paula, de 34 anos, na festa promovida pelo irmão João Silva, em São Paulo, na noite de quinta-feira (21). O jovem tem 17 anos.

