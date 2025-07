Fisiculturista de 76 anos viraliza ao revelar café da manhã surpreendente O fisiculturista americano Bill McDonell, de 76 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h38 ) twitter

O fisiculturista americano Bill McDonell, de 76 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar o que costuma comer no café da manhã — e a escolha surpreendeu muitos seguidores. Com físico impressionante e rotina de treinos intensa para sua idade, ele revelou que começa o dia com um prato de carne moída, arroz e espinafre.

