Fiuk ignora Fábio Jr. e declara 'amor' pela guitarra no Dia dos Pais Neste Dia dos Pais (10), Fiuk usou as redes sociais para brincar com a relação que... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h38 )

Neste Dia dos Pais (10), Fiuk usou as redes sociais para brincar com a relação que tem com o pai, Fábio Jr. Em um vídeo publicado pelo cantor, ele aparece fazendo uma homenagem… mas não para o famoso cantor, e sim para sua guitarra, companheira de muitos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida homenagem!

