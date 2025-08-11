Fiuk ignora Fábio Jr. e declara ‘amor’ pela guitarra no Dia dos Pais
Neste Dia dos Pais (10), Fiuk usou as redes sociais para brincar com a relação que tem com o pai, Fábio Jr. Em um vídeo publicado pelo cantor, ele aparece fazendo uma homenagem… mas não para o famoso cantor, e sim para sua guitarra, companheira de muitos anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida homenagem!
