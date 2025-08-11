Logo R7.com
Fiuk ignora Fábio Jr. e declara ‘amor’ pela guitarra no Dia dos Pais

Neste Dia dos Pais (10), Fiuk usou as redes sociais para brincar com a relação que...

Neste Dia dos Pais (10), Fiuk usou as redes sociais para brincar com a relação que tem com o pai, Fábio Jr. Em um vídeo publicado pelo cantor, ele aparece fazendo uma homenagem… mas não para o famoso cantor, e sim para sua guitarra, companheira de muitos anos.

