Flay ‘dá spoiler’ de música em espanhol e provoca internautas: “Lanço essa?”

flay ep golden hour Portal Pop Mais

Ela está com tudo! Quem acompanha a carreira de Flay de perto sabe que a cantora possui fluência no espanhol e que o idioma é um de seus destaques. Durante sua viagem à Espanha, a artista provocou os internautas e mostrou um spoiler de sua nova composição na língua. Em um vídeo compartilhado em seus stories, Flay deu um gostinho especial do que está por vir ao mostrar um trecho de sua nova canção. Além de revelar parte da melodia, a artista também fez questão de aproximar ainda mais os fãs do processo criativo ao escrever, junto ao registro, a tradução do que estava sendo cantado por ela.

Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

