Foto inédita apresenta os irmãos Weasley na série de ‘Harry Potter’ da HBO; veja!
A HBO divulgou nesta terça-feira (19) a primeira foto da família Weasley completa para a nova...
A HBO divulgou nesta terça-feira (19) a primeira foto da família Weasley completa para a nova série de Harry Potter, adaptada dos livros de J.K. Rowling. A imagem mostrou todos os integrantes juntos, confirmando Alastair Stout como Rony, Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como Jorge, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina Weasley.
