R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Foto inédita apresenta os irmãos Weasley na série de 'Harry Potter' da HBO; veja!

A HBO divulgou nesta terça-feira (19) a primeira foto da família Weasley completa para a nova...

Portal Pop Mais|Do R7

A HBO divulgou nesta terça-feira (19) a primeira foto da família Weasley completa para a nova série de Harry Potter, adaptada dos livros de J.K. Rowling. A imagem mostrou todos os integrantes juntos, confirmando Alastair Stout como Rony, Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como Jorge, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina Weasley.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a série!

