Fotógrafa diz ter sido agredida por MC Daniel; cantor rebate: “Momento de tristeza” A fotógrafa Aline Morais acusou o cantor MC Daniel de agressão física e calote após ter... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fotógrafa diz ter sido agredida por MC Daniel; cantor rebate: Portal Pop Mais

A fotógrafa Aline Morais acusou o cantor MC Daniel de agressão física e calote após ter sido contratada para registrar o parto do filho do artista com a influenciadora Lorena Maria. O relato foi publicado nas redes sociais na noite de segunda-feira (14).

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Começam as vendas para show “histórico” de Luan Santana em Curitiba

Carolina Dieckmann tem lábios queimados por conta de reação alérgica

Arlindo Cruz não responde mais a estímulos, diz esposa