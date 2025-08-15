Fotos revelam luxo da mansão de Hytalo Santos antes de operação policial A mansão do influenciador digital Hytalo Santos, localizada em um condomínio de alto padrão em João...

A mansão do influenciador digital Hytalo Santos, localizada em um condomínio de alto padrão em João Pessoa (PB), foi encontrada completamente vazia durante uma operação da Polícia Civil na manhã de quarta-feira (13). A residência, que já havia sido exibida nas redes sociais pelo próprio Hytalo, contava com esculturas douradas de cervos na fachada e uma suíte apelidada de “quarto do líder”.

Para mais detalhes sobre a mansão e a operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais: