Funeral de Ozzy: Sharon Osbourne ‘desaba’ e recebe apoio dos fãs O adeus a Ozzy Osbourne foi marcado por emoção e muita devoção. Durante o funeral do... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funeral de Ozzy: Sharon Osbourne 'desaba' e recebe apoio dos fãs Portal Pop Mais

O adeus a Ozzy Osbourne foi marcado por emoção e muita devoção. Durante o funeral do cantor nesta quarta-feira (30), em Birmingham, sua cidade natal, Sharon Osbourne não conteve as lágrimas ao deixar o carro ao lado dos filhos, Kelly, Aimee e Jack, e se juntar à multidão que tomou as ruas para se despedir do eterno “Príncipe das Trevas”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante despedida.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Taron Egerton descarta viver James Bond: ‘Sou muito bagunceiro para isso’

Cote de Pablo recusa coordenador de intimidade em ‘NCIS: Tony e Ziva’

‘Buraco na alma’, desabafa empresária de Preta Gil sobre o luto