Gabi Prado posta foto do filho por engano e se desespera: 'Não compartilhem' A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h18 )

Gabi Prado posta foto do filho por engano e se desespera: 'Não compartilhem Portal Pop Mais

A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e acabou se desesperando com o ocorrido. Ela relatou que o registro seria apenas para os “melhores amigos”, mas foi publicado para todos os seguidores. Em seu desabafo, ela conta que o motivo da aflição é para que a criança não sofra ataques. José Bento é filho do fruto do relacionamento da influencer com Thiago Gomes e nasceu no dia 19 de julho.

Para saber mais sobre essa situação delicada e o desabafo de Gabi Prado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

