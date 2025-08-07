Gabi Prado posta foto do filho por engano e se desespera: ‘Não compartilhem’
A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e...
A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e acabou se desesperando com o ocorrido. Ela relatou que o registro seria apenas para os “melhores amigos”, mas foi publicado para todos os seguidores. Em seu desabafo, ela conta que o motivo da aflição é para que a criança não sofra ataques. José Bento é filho do fruto do relacionamento da influencer com Thiago Gomes e nasceu no dia 19 de julho.
A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e acabou se desesperando com o ocorrido. Ela relatou que o registro seria apenas para os “melhores amigos”, mas foi publicado para todos os seguidores. Em seu desabafo, ela conta que o motivo da aflição é para que a criança não sofra ataques. José Bento é filho do fruto do relacionamento da influencer com Thiago Gomes e nasceu no dia 19 de julho.
Para saber mais sobre essa situação delicada e o desabafo de Gabi Prado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa situação delicada e o desabafo de Gabi Prado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: