Gabi Prado posta foto do filho por engano e se desespera: ‘Não compartilhem’

A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e...

A influenciadora Gabi Prado compartilhou uma foto do filho por engano em suas redes sociais e acabou se desesperando com o ocorrido. Ela relatou que o registro seria apenas para os “melhores amigos”, mas foi publicado para todos os seguidores. Em seu desabafo, ela conta que o motivo da aflição é para que a criança não sofra ataques. José Bento é filho do fruto do relacionamento da influencer com Thiago Gomes e nasceu no dia 19 de julho.

