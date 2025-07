Gabriel Medina e Isabella Arantes alimentam rumores de romance com “morango do amor” em doceria Os rumores de um possível romance entre o surfista Gabriel Medina, de 31 anos, e a... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h18 ) twitter

Os rumores de um possível romance entre o surfista Gabriel Medina, de 31 anos, e a modelo Isabella Arantes, de 28, ganharam força nesta semana após uma coincidência bastante curiosa: os dois compartilharam em suas redes sociais, quase ao mesmo tempo, fotos saboreando o popular “morango do amor”, doce viral brasileiro feito com morangos cobertos por brigadeiro branco e uma camada de caramelo vermelho, semelhante à maçã do amor.

