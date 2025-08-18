Gandalf e Frodo estão de volta em ‘O Senhor dos Anéis’, entrega Ian McKellen Foi durante o evento For The Love of Fantasy, em Londres, neste domingo (17), que Ian...

Foi durante o evento For The Love of Fantasy, em Londres, neste domingo (17), que Ian McKellen deixou os fãs de “O Senhor dos Anéis” em polvorosa. No palco, ao lado de Elijah Wood (o eterno Frodo) e de seus colegas de Sociedade do Anel, ele soltou o que parecia ser só mais uma brincadeira, mas virou notícia séria para o universo nerd: Gandalf e Frodo vão aparecer nos novos filmes comandados por Andy Serkis.

