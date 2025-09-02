Gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel aparecem com bebê conforto e geram dúvidas As famosas gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, de 35 anos, voltaram a chamar a atenção... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h17 ) twitter

As famosas gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, de 35 anos, voltaram a chamar a atenção da mídia internacional após serem vistas em público carregando um bebê conforto. As imagens, registradas por um paparazzi na última sexta-feira (29/8), mostram as irmãs ao lado de colegas da escola onde lecionam, nos Estados Unidos. Atualmente, ambas estão de licença.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

