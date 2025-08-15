George Henrique Rodrigo reúnem grandes estrelas na gravação do DVD “Uma Nova História” O que parecia promissor se tornou um momento decisivo para George Henrique Rodrigo. Na última... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h59 ) twitter

O que parecia promissor se tornou um momento decisivo para George Henrique & Rodrigo. Na última terça-feira, 12 de agosto, a dupla gravou em Brasília o DVD “Uma Nova História”, um projeto que já nasce com ares de clássico e que marca uma nova fase em sua carreira.

