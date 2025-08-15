Logo R7.com
George Henrique Rodrigo reúnem grandes estrelas na gravação do DVD “Uma Nova História”

O que parecia promissor se tornou um momento decisivo para George Henrique Rodrigo. Na última...

Portal Pop Mais|Do R7

O que parecia promissor se tornou um momento decisivo para George Henrique & Rodrigo. Na última terça-feira, 12 de agosto, a dupla gravou em Brasília o DVD “Uma Nova História”, um projeto que já nasce com ares de clássico e que marca uma nova fase em sua carreira.

