Gil do Vigor explica relacionamento com Diego Hypolito após surgir de mãos dadas com o ginasta Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 06h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

diego hypolito gil do vigor affair Portal Pop Mais

Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria Braga enquanto participava do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 27.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do encontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Presidente da Argentina é alvo de pedradas durante ato de campanha em Buenos Aires; veja vídeo

Ex-MasterChef morre aos 37 anos

Festival de Veneza 2025: confira os looks dos famosos