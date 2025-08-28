Logo R7.com
Gil do Vigor explica relacionamento com Diego Hypolito após surgir de mãos dadas com o ginasta

Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria...

Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria Braga enquanto participava do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 27.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do encontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

