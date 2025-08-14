Gilberto e Flora Gil notificam religioso por intolerância ao citar morte de Preta Gil: “Desrespeito” Um religioso paraibano, Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, foi notificado extrajudicialmente por Gilberto... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h19 ) twitter

Um religioso paraibano, Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, foi notificado extrajudicialmente por Gilberto e Flora Gil após fazer comentários desrespeitosos sobre a morte de Preta Gil durante uma homilia na Paróquia de São José, em Areial, Paraíba.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

