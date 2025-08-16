Gilberto Gil aparece abatido em vídeo para divulgar turnê e preocupa fãs; assista
Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (15) para anunciar a segunda data da turnê Tempo Rei em...
Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (15) para anunciar a segunda data da turnê Tempo Rei em Salvador chamou a atenção dos fãs de Gilberto Gil. Ao lado da esposa, Flora Gil, o cantor aparece abatido, com semblante distante, enquanto confirma o retorno ao palco da Arena Fonte Nova, marcado para o dia 20 de dezembro. Os ingressos já estão disponíveis pelo site Eventim.
Para mais detalhes sobre a situação de Gilberto Gil e sua turnê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
