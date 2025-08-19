Gilberto Gil leva turnê de despedida à Argentina com show em Buenos Aires Gilberto Gil está se preparando para uma despedida memorável. Aos 83 anos, o cantor e compositor... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

gilberto gil turne argentina Portal Pop Mais

Gilberto Gil está se preparando para uma despedida memorável. Aos 83 anos, o cantor e compositor baiano levará sua turnê Tempo Rei para Buenos Aires, na Argentina, com um show marcado para o dia 31 de outubro na Movistar Arena. Os ingressos para a apresentação estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 20.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa turnê histórica!

