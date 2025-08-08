Gilmelândia celebra 25 anos de carreira com lançamento de versão comemorativa de “Bate Lata” Um dos maiores hits da trajetória de Gilmelândia – e da história da axé music –... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h18 ) twitter

gilmelandia-bate-lata Portal Pop Mais

Um dos maiores hits da trajetória de Gilmelândia – e da história da axé music – ganha versão audiovisual comemorativa no dia 8 de agosto. Gravada durante o show que celebrou seus 25 anos de carreira, a nova versão de Bate Lata inaugura uma série de lançamentos semanais com registros ao vivo dos maiores sucessos da artista, todos captados em uma apresentação vibrante na casa de shows Áudio, em São Paulo.

Não perca a chance de saber mais sobre essa celebração incrível e os detalhes do novo lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

