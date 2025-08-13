Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gilmelândia entra para o elenco do MasterChef Celebridades 2025

O portal LeoDias revelou em primeira mão o elenco estrelado do “MasterChef Celebridades” e confirmou o...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Gilmelândia entra para o elenco do MasterChef Celebridades 2025 Portal Pop Mais

O portal LeoDias revelou em primeira mão o elenco estrelado do “MasterChef Celebridades” e confirmou o nome de Gilmelândia entre os 12 participantes desta edição. A cantora baiana, que vive um ano especial celebrando 25 anos de carreira e os 40 anos do Axé, vai trocar o microfone pelas panelas e encarar os desafios da cozinha mais famosa da TV.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova edição!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.