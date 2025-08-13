Gilmelândia entra para o elenco do MasterChef Celebridades 2025
O portal LeoDias revelou em primeira mão o elenco estrelado do “MasterChef Celebridades” e confirmou o nome de Gilmelândia entre os 12 participantes desta edição. A cantora baiana, que vive um ano especial celebrando 25 anos de carreira e os 40 anos do Axé, vai trocar o microfone pelas panelas e encarar os desafios da cozinha mais famosa da TV.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova edição!
