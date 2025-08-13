Gilmelândia entra para o elenco do MasterChef Celebridades 2025 O portal LeoDias revelou em primeira mão o elenco estrelado do “MasterChef Celebridades” e confirmou o... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h38 ) twitter

Gilmelândia entra para o elenco do MasterChef Celebridades 2025 Portal Pop Mais

O portal LeoDias revelou em primeira mão o elenco estrelado do “MasterChef Celebridades” e confirmou o nome de Gilmelândia entre os 12 participantes desta edição. A cantora baiana, que vive um ano especial celebrando 25 anos de carreira e os 40 anos do Axé, vai trocar o microfone pelas panelas e encarar os desafios da cozinha mais famosa da TV.

