Gilmelândia revive a energia de “O Arrastão” em registro ao vivo
Sucesso consagrado da carreira de Gilmelândia, “O Arrastão”, de Tenison Del Rei e Paulo Lasco, ganha...
Sucesso consagrado da carreira de Gilmelândia, “O Arrastão”, de Tenison Del Rei e Paulo Lasco, ganha um novo registro ao vivo dentro do projeto audiovisual que marca os 25 anos de trajetória da cantora. Gravado na casa de shows Áudio, em São Paulo, durante a tradicional Festa da Gambiarra, o espetáculo reuniu grandes hits desde a época da Banda Beijo até sucessos da carreira solo, celebrando também os 40 anos do Axé Music, movimento que Gil representa com autenticidade e orgulho.
