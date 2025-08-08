Gina Carano e Disney fecham acordo e encerram processo judicial
Após meses de disputa judicial, Gina Carano e a Disney anunciaram o fim da batalha que...
Após meses de disputa judicial, Gina Carano e a Disney anunciaram o fim da batalha que começou com a demissão da atriz da série The Mandalorian. Segundo informações do The Hollywood Reporter, o acordo foi firmado neste mês de agosto, encerrando um conflito que ganhou repercussão mundial e envolveu até o bilionário Elon Musk, que financiou a defesa da ex-lutadora de MMA.
