Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gina Carano e Disney fecham acordo e encerram processo judicial

Após meses de disputa judicial, Gina Carano e a Disney anunciaram o fim da batalha que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Gina Carano e Disney fecham acordo e encerram processo judicial Portal Pop Mais

Após meses de disputa judicial, Gina Carano e a Disney anunciaram o fim da batalha que começou com a demissão da atriz da série The Mandalorian. Segundo informações do The Hollywood Reporter, o acordo foi firmado neste mês de agosto, encerrando um conflito que ganhou repercussão mundial e envolveu até o bilionário Elon Musk, que financiou a defesa da ex-lutadora de MMA.

Para saber mais sobre os detalhes desse acordo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.