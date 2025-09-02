Gkay é anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026 e divide opiniões: “Marketing”
Gkay foi oficializada como a nova musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro para o...
Gkay foi oficializada como a nova musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval de 2026. A influenciadora digital e humorista integrará o desfile da vermelho e branco, que este ano prestará homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, com o enredo “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau”.
Para saber mais sobre essa polêmica escolha e as reações nas redes sociais
