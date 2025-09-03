Logo R7.com
Gominho desabafa após presente de Preta Gil ser roubado: “Tinha valor afetivo”

O apresentador e influenciador Gominho, de 36 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o roubo de um presente especial que ganhou de Preta Gil. O item em questão, um par de óculos de grife da Gucci, foi levado em um evento de samba, deixando o comunicador chateado, principalmente pelo valor afetivo que o acessório representava.

