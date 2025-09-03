Gominho desabafa após presente de Preta Gil ser roubado: “Tinha valor afetivo”
O apresentador e influenciador Gominho, de 36 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o...
O apresentador e influenciador Gominho, de 36 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o roubo de um presente especial que ganhou de Preta Gil. O item em questão, um par de óculos de grife da Gucci, foi levado em um evento de samba, deixando o comunicador chateado, principalmente pelo valor afetivo que o acessório representava.
O apresentador e influenciador Gominho, de 36 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o roubo de um presente especial que ganhou de Preta Gil. O item em questão, um par de óculos de grife da Gucci, foi levado em um evento de samba, deixando o comunicador chateado, principalmente pelo valor afetivo que o acessório representava.
Para saber mais sobre essa história emocionante e a relação entre Gominho e Preta Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa história emocionante e a relação entre Gominho e Preta Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: