Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Google vai construir usina nuclear para abastecer centros de dados de IA

O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Logotipo do Google é visto em escritório da empresa em Mountain View, na Califórnia - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua primeira usina nuclear avançada nos Estados Unidos. O empreendimento será erguido em Oak Ridge, no Tennessee, em parceria com a Kairos Power, empresa especializada em reatores modulares de nova geração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa iniciativa inovadora!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.