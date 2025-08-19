Google vai construir usina nuclear para abastecer centros de dados de IA O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Logotipo do Google é visto em escritório da empresa em Mountain View, na Califórnia - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua primeira usina nuclear avançada nos Estados Unidos. O empreendimento será erguido em Oak Ridge, no Tennessee, em parceria com a Kairos Power, empresa especializada em reatores modulares de nova geração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa iniciativa inovadora!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira pedem justiça por cavalo mutilado em Bananal

Urias revela data de lançamento do álbum ‘CARRANCA’

Carro invade restaurante e atinge dupla de youtubers durante gravação; assista