Google vai construir usina nuclear para abastecer centros de dados de IA
O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua...
O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua primeira usina nuclear avançada nos Estados Unidos. O empreendimento será erguido em Oak Ridge, no Tennessee, em parceria com a Kairos Power, empresa especializada em reatores modulares de nova geração.
O Google anunciou um passo ousado em sua estratégia de sustentabilidade energética: a construção de sua primeira usina nuclear avançada nos Estados Unidos. O empreendimento será erguido em Oak Ridge, no Tennessee, em parceria com a Kairos Power, empresa especializada em reatores modulares de nova geração.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa iniciativa inovadora!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: