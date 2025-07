Governo do RJ e Prefeitura do Rio decretam luto de 3 dias pela morte de Preta Gil O governo do RJ e a Prefeitura do Rio decretaram luto oficial de três dias pela... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h17 ) twitter

Governo do RJ e Prefeitura do Rio decretam luto de 3 dias pela morte de Preta Gil

O governo do RJ e a Prefeitura do Rio decretaram luto oficial de três dias pela morte de Preta Gil, neste domingo (20), em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

