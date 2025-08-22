Graciele Lacerda surpreende Zezé Di Camargo com presente inusitado: “Trouxe do Paraguai” A influenciadora Graciele Lacerda emocionou os fãs ao compartilhar nas redes sociais a surpresa especial preparada... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h20 ) twitter

A influenciadora Graciele Lacerda emocionou os fãs ao compartilhar nas redes sociais a surpresa especial preparada para o aniversário do marido, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. A comemoração aconteceu na quinta-feira (21), durante o batizado da filha do casal, Clara, de 7 meses, reunindo familiares e amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa linda surpresa!

