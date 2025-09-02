Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Oscar


Graham Greene, ator indicado ao Oscar por “Dança com Lobos”, morre aos 73 anos

O cinema perde mais um de seus grandes nomes. O ator canadense Graham Greene, indicado ao...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Graham Greene, ator indicado ao Oscar por Portal Pop Mais

O cinema perde mais um de seus grandes nomes. O ator canadense Graham Greene, indicado ao Oscar por sua atuação em Dança com Lobos (1990), morreu nesta segunda-feira (1º), aos 73 anos, em um hospital de Toronto. A causa da morte não foi revelada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória e o legado de Graham Greene.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.