Graham Greene, ator indicado ao Oscar por “Dança com Lobos”, morre aos 73 anos O cinema perde mais um de seus grandes nomes. O ator canadense Graham Greene, indicado ao... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 22h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Graham Greene, ator indicado ao Oscar por Portal Pop Mais

O cinema perde mais um de seus grandes nomes. O ator canadense Graham Greene, indicado ao Oscar por sua atuação em Dança com Lobos (1990), morreu nesta segunda-feira (1º), aos 73 anos, em um hospital de Toronto. A causa da morte não foi revelada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória e o legado de Graham Greene.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Morre Claudinha Lemos, cantora que marcou o forró nos anos 2010

Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remoção do câncer de mama

Ryan Silveira quebra o silêncio sobre tragédia em Mykonos, na Grécia