Graham Greene, ator indicado ao Oscar por “Dança com Lobos”, morre aos 73 anos
O cinema perde mais um de seus grandes nomes. O ator canadense Graham Greene, indicado ao Oscar por sua atuação em Dança com Lobos (1990), morreu nesta segunda-feira (1º), aos 73 anos, em um hospital de Toronto. A causa da morte não foi revelada.
