Grande Otelo 2025: vitória de Walter Salles e lágrimas de Isaac Amendoim marcam a noite Portal Pop Mais

Na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, foi histórica para o cinema nacional, na noite desta quarta-feira (30). Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, dominou a edição 2025 do Prêmio Grande Otelo com 13 troféus. Mas quem conquistou o coração do público, dentro e fora da cerimônia, foi o ator mirim Isaac Amendoim.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante noite de premiação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

