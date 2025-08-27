Grávida, Juju Ferrari é internada às pressas com suspeita de infecção causada por hidrogel A influenciadora digital Juju Ferrari, de 39 anos, foi internada às pressas na noite da última... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juju Ferrari Portal Pop Mais

A influenciadora digital Juju Ferrari, de 39 anos, foi internada às pressas na noite da última terça-feira (26) após sentir fortes dores. Grávida de cinco meses, ela deu entrada no Hospital São Luiz, em Alphaville (SP), com suspeita de infecção nos glúteos possivelmente relacionada ao uso de hidrogel — substância preenchedora que ela aplicou há alguns anos.

Para mais detalhes sobre a situação de Juju Ferrari, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Fernanda Torres é destaque no júri do Festival de Veneza 2025; vídeo

Influenciadora lança pirulito sem açúcar para combater vício no cigarro eletrônico entre a Geração Z

Anúncio misterioso de Ariana Grande agita fãs e levanta rumores de nova turnê