Grávida, Juju Ferrari é internada às pressas com suspeita de infecção causada por hidrogel

A influenciadora digital Juju Ferrari, de 39 anos, foi internada às pressas na noite da última...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Juju Ferrari Portal Pop Mais

A influenciadora digital Juju Ferrari, de 39 anos, foi internada às pressas na noite da última terça-feira (26) após sentir fortes dores. Grávida de cinco meses, ela deu entrada no Hospital São Luiz, em Alphaville (SP), com suspeita de infecção nos glúteos possivelmente relacionada ao uso de hidrogel — substância preenchedora que ela aplicou há alguns anos.

Para mais detalhes sobre a situação de Juju Ferrari, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

