Grávida, Rafa Kalimann celebra mudanças no corpo: “Sonhei em me ver assim”

A atriz e apresentadora Rafa Kalimann, de 32 anos, não esconde a felicidade com as transformações da primeira gestação. À espera da filha Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan, de 26, ela publicou na madrugada desta sexta-feira (1º) uma foto em que aparece de lado, usando um vestido preto colado ao corpo, destacando a barriga. “Como eu sonhei em me ver assim”, escreveu na legenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a experiência de Rafa durante a gravidez!

