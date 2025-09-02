Grupo Menos é Mais domina o Spotify com três hits no Top 5 do Brasil
O Menos é Mais segue provando que é impossível ignorar o grupo no cenário do pagode....
O Menos é Mais segue provando que é impossível ignorar o grupo no cenário do pagode. Com mais de 18 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda conseguiu um feito histórico: três músicas autorais simultâneas no Top 5 do Brasil: “P do Pecado” em 1º lugar, “Pela Última Vez” em 3º e “Coração Partido” em 5º, que juntas já ultrapassam 450 milhões de streams.
Para mais detalhes sobre esse sucesso estrondoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
