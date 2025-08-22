‘Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma’: o que sabemos sobre a nova série do Disney+
Quem curte esportes, moda e até uma boa treta familiar já pode marcar na agenda: “Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma” chega ao Disney+ no dia 24 de setembro de 2025. A série documental, dividida em três episódios, revela como a disputa entre os irmãos Adi e Rudi Dassler acabou transformando o mundo dos calçados esportivos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa rivalidade que mudou o mundo dos esportes!
