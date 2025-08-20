Logo R7.com
Guia turística morre no Coliseu após passar mal

Uma guia turística italiana, identificada como Giovanna Maria Giomarino, de 56 anos, faleceu na última terça-feira...

Uma guia turística italiana, identificada como Giovanna Maria Giomarino, de 56 anos, faleceu na última terça-feira (19) durante uma visita ao Coliseu, em Roma. O incidente ocorreu por volta das 18h (horário local) quando, após subir uma escadaria, a mulher perdeu a consciência e caiu.

