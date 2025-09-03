Logo R7.com
Gusttavo Lima comemora 36 anos dando banho em porcos na fazenda; veja vídeo

O cantor Gusttavo Lima completou 36 anos nesta quarta-feira (3) e escolheu uma forma inusitada —...

O cantor Gusttavo Lima completou 36 anos nesta quarta-feira (3) e escolheu uma forma inusitada — e bem rural — para celebrar a nova idade: lavando porcos em sua fazenda, em Goiás. O momento descontraído foi registrado por sua esposa, Andressa Suita, que compartilhou vídeos e fotos nas redes sociais.

