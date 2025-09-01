Gusttavo Lima relembra desentendimento com Cristiano Araújo pouco antes da morte do cantor Gusttavo Lima abriu o coração ao falar sobre sua relação com Cristiano Araújo, que morreu em... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima relembra desentendimento com Cristiano Araújo pouco antes da morte do cantor Portal Pop Mais

Gusttavo Lima abriu o coração ao falar sobre sua relação com Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em junho de 2015. Em entrevista ao podcast de André Piunti, o sertanejo explicou os bastidores de uma briga com o cantor goiano ocorrida em 2014, envolvendo a música Lepo Lepo, sucesso da banda Psirico.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Jornalista cearense Júlia Ionele morre aos 31 anos após luta contra câncer

Conheça Thomas Wadhouse, o homem com o maior nariz já registrado na história

“Blinding Lights”, de The Weeknd, se torna a primeira música a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify