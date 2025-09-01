Logo R7.com
Gusttavo Lima relembra desentendimento com Cristiano Araújo pouco antes da morte do cantor

Gusttavo Lima abriu o coração ao falar sobre sua relação com Cristiano Araújo, que morreu em...

Gusttavo Lima abriu o coração ao falar sobre sua relação com Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em junho de 2015. Em entrevista ao podcast de André Piunti, o sertanejo explicou os bastidores de uma briga com o cantor goiano ocorrida em 2014, envolvendo a música Lepo Lepo, sucesso da banda Psirico.

