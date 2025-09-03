Harry Styles surpreende fãs com novo visual; veja Harry Styles voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com um visual inesperado durante... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h38 ) twitter

harry styles novo visual Portal Pop Mais

Harry Styles voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com um visual inesperado durante um casamento. O cantor britânico apareceu visivelmente mais magro e exibindo um bigode marcante, mudança que pegou muitos fãs de surpresa.

Para saber mais sobre essa transformação e outras novidades do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

