Harry Styles surpreende fãs com novo visual; veja

Harry Styles voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com um visual inesperado durante...

Harry Styles voltou a ser assunto nas redes sociais após surgir com um visual inesperado durante um casamento. O cantor britânico apareceu visivelmente mais magro e exibindo um bigode marcante, mudança que pegou muitos fãs de surpresa.

