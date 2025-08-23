Hematomas no rosto de Luan Pereira chamam atenção após crise entre Dado Dolabella e Wanessa O sertanejo Luan Pereira acabou envolvido em uma polêmica após ser apontado como o motivo de... Portal Pop Mais|Do R7 23/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

luan pereira machucado rosto Portal Pop Mais

O sertanejo Luan Pereira acabou envolvido em uma polêmica após ser apontado como o motivo de uma crise de ciúmes entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo, informação confirmada pela própria cantora.

Para mais detalhes sobre essa situação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Sons do Brasil: músicas de artistas nacionais para ouvir no fim de semana

Wanessa Camargo se pronuncia sobre suposta agressão de Dado Dolabella

Dado Dolabella coleciona polêmicas e já foi acusado de agressão outras vezes; relembre