Herdeiras de Silvio Santos entram para lista de bilionários da Forbes; veja ranking
A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (28) o ranking atualizado dos bilionários brasileiros em 2025. A lista trouxe uma novidade marcante: Íris Abravanel, 77 anos, viúva de Silvio Santos, e as seis filhas do apresentador — Cíntia, 62, Silvia, 54, Daniela, 49, Patrícia, 47, Rebeca, 44, e Renata, 40 — estrearam entre os nomes mais ricos do país.
