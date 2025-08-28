Herdeiras de Silvio Santos entram para lista de bilionários da Forbes; veja ranking A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (28) o ranking atualizado dos bilionários brasileiros em 2025. A... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Herdeiras de Silvio Santos entram para lista de bilionários da Forbes; veja ranking Portal Pop Mais

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (28) o ranking atualizado dos bilionários brasileiros em 2025. A lista trouxe uma novidade marcante: Íris Abravanel, 77 anos, viúva de Silvio Santos, e as seis filhas do apresentador — Cíntia, 62, Silvia, 54, Daniela, 49, Patrícia, 47, Rebeca, 44, e Renata, 40 — estrearam entre os nomes mais ricos do país.

Para saber mais sobre essa nova lista de bilionários e as surpresas que ela traz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Luiza Dutra lança single “Quebra-cabeça” nesta sexta-feira; conheça a letra

Jessie J adia turnê e cancela shows após precisar passar por nova cirurgia

Influenciadora Emilie Kiser quebra o silêncio três meses após a morte do filho