Homem-Aranha encara Justiceiro em novas fotos; confira

Novas fotos do set de Homem-Aranha: Um Novo Dia, em Glasgow, mostram o herói de Tom...

Novas fotos do set de Homem-Aranha: Um Novo Dia, em Glasgow, mostram o herói de Tom Holland encarando Jon Bernthal, que volta como o Justiceiro. As imagens, divulgadas recentemente, já deixaram fãs em polvorosa com a possibilidade de novas surpresas no filme. Veja abaixo:

Para mais detalhes e imagens exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

