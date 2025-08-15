Homem-Aranha encara Justiceiro em novas fotos; confira
Novas fotos do set de Homem-Aranha: Um Novo Dia, em Glasgow, mostram o herói de Tom...
Novas fotos do set de Homem-Aranha: Um Novo Dia, em Glasgow, mostram o herói de Tom Holland encarando Jon Bernthal, que volta como o Justiceiro. As imagens, divulgadas recentemente, já deixaram fãs em polvorosa com a possibilidade de novas surpresas no filme. Veja abaixo:
Para mais detalhes e imagens exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
