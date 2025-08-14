Homem desenvolve doença rara após seguir orientação de IA para substituir sal por brometo Um homem de 60 anos nos Estados Unidos desenvolveu uma doença rara depois de seguir uma... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h20 ) twitter

Anonymous man is preparing a meal. He is adding salt to a pan with his fingers. miniseries/Getty Images

Um homem de 60 anos nos Estados Unidos desenvolveu uma doença rara depois de seguir uma orientação equivocada obtida por um chat de inteligência artificial para substituir o sal de cozinha por brometo de sódio. Preocupado com os potenciais malefícios do cloreto de sódio, ele passou a usar o brometo em suas refeições, o que resultou em sintomas graves como alucinações, paranoia, acne, insônia, fadiga, sede excessiva e falta de coordenação motora.

Para saber mais sobre esse caso alarmante e os riscos do uso inadequado de substâncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

