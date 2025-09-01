Homem é encontrado morto no festival Burning Man; polícia investiga suspeita de homicídio
Um homem foi encontrado morto na noite de sábado (31) durante o festival Burning Man, em...
Um homem foi encontrado morto na noite de sábado (31) durante o festival Burning Man, em Nevada, nos Estados Unidos. Segundo a BBC, a vítima foi achada “deitada em uma poça de sangue”, e a polícia abriu investigação para apurar possível homicídio. A identidade ainda não foi revelada.
Um homem foi encontrado morto na noite de sábado (31) durante o festival Burning Man, em Nevada, nos Estados Unidos. Segundo a BBC, a vítima foi achada “deitada em uma poça de sangue”, e a polícia abriu investigação para apurar possível homicídio. A identidade ainda não foi revelada.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: