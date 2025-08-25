Logo R7.com
Homem é preso em Pernambuco por ameaças ao youtuber Felca

Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A ação ocorreu após decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto, depois que o influenciador solicitou ao Google Brasil a quebra de sigilo de um e-mail usado para enviar as ameaças.

