Homem é preso em Pernambuco por ameaças ao youtuber Felca
Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira...
Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda, Pernambuco, acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A ação ocorreu após decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto, depois que o influenciador solicitou ao Google Brasil a quebra de sigilo de um e-mail usado para enviar as ameaças.
Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
