Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Homem é resgatado após 25 dias em cárcere dentro de Kombi

Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

homem sequestro kombi Portal Pop Mais

Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere dentro de uma Kombi, em uma área rural do Guará II, no Distrito Federal. A vítima, que trabalha na área de Tecnologia da Informação (TI) e havia viajado de Belém (PA) a Brasília a trabalho, foi atraída para uma emboscada após conhecer uma garota de programa.

Para saber mais sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.