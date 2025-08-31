Homem é resgatado após 25 dias em cárcere dentro de Kombi Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h57 ) twitter

homem sequestro kombi Portal Pop Mais

Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere dentro de uma Kombi, em uma área rural do Guará II, no Distrito Federal. A vítima, que trabalha na área de Tecnologia da Informação (TI) e havia viajado de Belém (PA) a Brasília a trabalho, foi atraída para uma emboscada após conhecer uma garota de programa.

