Homem é resgatado após 25 dias em cárcere dentro de Kombi
Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere...
Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere dentro de uma Kombi, em uma área rural do Guará II, no Distrito Federal. A vítima, que trabalha na área de Tecnologia da Informação (TI) e havia viajado de Belém (PA) a Brasília a trabalho, foi atraída para uma emboscada após conhecer uma garota de programa.
Um homem de 42 anos foi resgatado após passar cerca de 25 dias mantido em cárcere dentro de uma Kombi, em uma área rural do Guará II, no Distrito Federal. A vítima, que trabalha na área de Tecnologia da Informação (TI) e havia viajado de Belém (PA) a Brasília a trabalho, foi atraída para uma emboscada após conhecer uma garota de programa.
Para saber mais sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: