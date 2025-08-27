Logo R7.com
Homem finge a própria morte em passeio de caiaque para abandonar a família e viver romance virtual

Um caso insólito chamou atenção nos Estados Unidos: Ryan Borgwardt, de 45 anos, foi condenado a...

Um caso insólito chamou atenção nos Estados Unidos: Ryan Borgwardt, de 45 anos, foi condenado a 89 dias de prisão após arquitetar um plano cinematográfico para abandonar a esposa e os três filhos. O morador de Wisconsin fingiu a própria morte durante um passeio de caiaque e planejava recomeçar a vida ao lado de uma mulher que conheceu pela internet.

