Homem finge a própria morte em passeio de caiaque para abandonar a família e viver romance virtual Um caso insólito chamou atenção nos Estados Unidos: Ryan Borgwardt, de 45 anos, foi condenado a... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h38 ) twitter

Um caso insólito chamou atenção nos Estados Unidos: Ryan Borgwardt, de 45 anos, foi condenado a 89 dias de prisão após arquitetar um plano cinematográfico para abandonar a esposa e os três filhos. O morador de Wisconsin fingiu a própria morte durante um passeio de caiaque e planejava recomeçar a vida ao lado de uma mulher que conheceu pela internet.

