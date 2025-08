Homem que deu 60 socos em namorada é indiciado por tentativa de feminicídio

Portal Pop Mais |Do R7

Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete de 29 anos, que agrediu brutalmente sua então namorada, Juliana Garcia dos Santos, com 61 socos em um elevador em Natal (RN), foi denunciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte por tentativa de feminicídio.

