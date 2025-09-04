Logo R7.com
Hospital divulga boletim médico de Raul Gil após internação em São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na última quarta-feira (3) no Hospital Moriah,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na última quarta-feira (3) no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir fortes cólicas abdominais. Ele procurou a unidade para a realização de exames médicos, onde recebeu o diagnóstico de diverticulite aguda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a saúde do apresentador!

