Hospital revela causa da morte de Luis Fernando Verissimo O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30/8), aos 88 anos, após complicações... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 08h57 ) twitter

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30/8), aos 88 anos, após complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), desde o dia 11 de agosto, para tratamento da doença.

Para mais detalhes sobre a vida e a obra de Luis Fernando Verissimo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

