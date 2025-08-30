Hospital revela causa da morte de Luis Fernando Verissimo
O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30/8), aos 88 anos, após complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), desde o dia 11 de agosto, para tratamento da doença.
